Vereador Nene Abreu visita Cemitério Municipal e acompanha preparativos para o Dia dos Pais

Nesta semana, o vereador Nene Abreu realizou uma visita ao Cemitério Municipal de Canela com o objetivo de verificar de perto os trabalhos de manutenção e organização do local, que se prepara para receber um maior número de visitantes no próximo domingo, Dia dos Pais.

Acompanhado pelo diretor do cemitério, Jussie Tiago Rodrigues Pereira, o vereador conferiu os serviços que estão sendo realizados pela equipe responsável, como a limpeza dos túmulos, roçada, pintura e demais ações voltadas a proporcionar um ambiente mais acolhedor e digno para as famílias que prestam homenagens aos seus entes queridos nesta data especial.

Durante a visita, Nene Abreu destacou a importância de manter o cemitério limpo e bem cuidado, especialmente em datas de grande movimento como o Dia dos Pais: “Sabemos o quanto esse momento é sensível para muitas famílias, e nada mais justo do que garantir um espaço bem preparado para que todos possam visitar seus parentes com tranquilidade e respeito”, afirmou o vereador.