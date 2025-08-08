Alunos precisam de atendimento após acidente com micro-ônibus escolar no Centro de Canela

Motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia pela Brigada Militar

Na noite desta quinta-feira (7), por volta das 22h40, um grave acidente de trânsito foi registrado na Rua João Pessoa, no Centro de Canela. Um micro-ônibus, pertencente a uma empresa terceirizada que presta serviço de transporte escolar para um órgão público, atravessou a pista, invadindo a contramão, e colidiu frontalmente contra um caminhão de pequeno porte. Na sequência, um veículo que trafegava atrás do caminhão acabou colidindo na traseira do mesmo.

Com o impacto, o micro-ônibus avançou sobre o passeio público, causando grande susto aos ocupantes e a pedestres que estavam próximos. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Canela e da Brigada Militar.

No momento do acidente, o micro-ônibus transportava diversos estudantes de uma escola estadual, incluindo uma aluna atípica que recebeu acolhimento especial por parte dos bombeiros. Pelo menos duas pessoas foram encaminhadas ao Hospital de Caridade de Canela para atendimento médico.

A Brigada Militar realizou o teste do etilômetro no condutor do micro-ônibus e o encaminhou à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Gramado.