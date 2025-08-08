Defesa Civil de Canela entrega ofício solicitando viatura ao deputado federal Dr. Thiago Duarte

Na manhã desta sexta-feira, 8 de agosto, a Câmara de Vereadores de Canela recebeu uma importante reunião entre representantes da Defesa Civil e o gabinete do deputado federal Dr. Thiago Duarte.

Estiveram presentes o presidente da Câmara, vereador Felipe Caputo, o diretor de Fiscalização da Prefeitura, Márcio Dias, o coordenador adjunto da Defesa Civil, Carlos Alexandre Buzin, e o assessor do deputado, Juarez Hampel.

Na ocasião, foi entregue um ofício solicitando o envio de uma viatura do tipo caminhão baú 3/4 para atender as demandas da Defesa Civil de Canela. O objetivo é reforçar a capacidade de distribuição e recebimento de donativos, além de garantir mais agilidade no atendimento a ocorrências e na mitigação de desastres naturais.

O documento destaca que Canela possui áreas classificadas como de alto e muito alto risco, e recebe anualmente milhões de turistas, o que reforça a necessidade de investimentos em segurança e prevenção.

O presidente Felipe Caputo ressaltou a importância da solicitação: “Equipar a Defesa Civil é garantir mais proteção e resposta rápida para nossa comunidade em situações de emergência.”

