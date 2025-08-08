Defesa Civil de Canela recebe novos equipamentos com apoio da Sicredi

Na manhã desta sexta-feira, 8 de agosto, a Defesa Civil de Canela foi contemplada com a entrega de novos equipamentos, em cerimônia realizada no Espaço Sicredi, na Rua João Pessoa. A ação fortalece as condições de trabalho da equipe coordenada por Marcelo Fogaça, contribuindo para um atendimento mais ágil e eficiente em situações de emergência.

A entrega foi viabilizada por meio de parcerias com a Sicredi e a Defesa Civil Municipal. A Sicredi entregou uma caminhonete Fiat Strada, um drone, uma tenda móvel, 12 conjuntos completos de uniformes – incluindo calça, gandola, camisa polo, jaqueta e colete, além de 12 coturnos.

Segundo a coordenação da Defesa Civil, os novos recursos ampliam significativamente a capacidade de resposta em situações de emergência, como eventos climáticos extremos, resgates e apoio à população em áreas de risco. Os equipamentos também auxiliam em ações preventivas e na atuação em campo, com mais segurança e eficiência para as equipes.

A iniciativa melhora a estrutura de atuação da Defesa Civil e contribui para a preparação da equipe frente aos desafios causados pelos eventos climáticos cada vez mais frequentes na região.