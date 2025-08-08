Edital de Convocação | Publicação Legal

MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMBATE À VIOLÊNCIA – MOÇOVI da cidade de Canela/RS



EDITAL DE CONVOCAÇÃO



O presidente Antônio Saldanha Nunes, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da entidade conforme artigo 11, § 2o, convoca seus associados, bem como as demais instituições e pessoas interessadas para que se façam presentes à Assembleia Ordinária da Associação com a seguinte pauta:



1) Apreciação das Contas da Gestão de março/2025 a

agosto/2025;



2) Eleição da Diretoria e membros do Conselho Fiscal para a

gestão setembro/2025 a março/2027;



3) Demais assuntos de interesse da Associação



O ato será realizado no dia 28 de agosto das 2025 às 18h15min em primeira convocação mediante presença de metade mais um dos associados ou as 18h30min em segunda e última chamada com qualquer número de associados presentes, na Rua Felisberto Soares, 208 em Canela/RS no auditório da SP Imobiliária.



Canela/R$, 08 de abril de 2025.



Antonio Saldanha Nunes

Presidente do Modovi de Canela