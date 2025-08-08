Festival Sabores de Canela é lançado com apresentação de pratos exclusivos criados por onze restaurantes

A gastronomia da Serra Gaúcha esteve em festa na noite desta quinta-feira, 7 de agosto, com o lançamento oficial do Festival Sabores de Canela. Realizado no campus da UCS em Canela, o evento reuniu autoridades, empresários do setor e imprensa para a apresentação dos restaurantes participantes e dos pratos exclusivos que serão as estrelas da edição de 2025. O evento de lançamento teve apoio de Jolimont, Cervejaria Farol, Salamaria e Cutelaria Família Schaulet, Queijaria Alvorada Missioneira, Panni, Magnólia e Segretti del Mago Licores. A produção cultural é de Lisiane Berti.

O Festival Sabores de Canela, que acontece de 4 a 21 de setembro, funcionará como um grande roteiro gastronômico, convidando moradores e turistas a percorrerem os estabelecimentos para degustar criações únicas, desenvolvidas especialmente para o período.

Organizado pela Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC), com o apoio da Abrasel Hortênsias, o evento se consolida como uma plataforma que une gastronomia, turismo e cultura. O patrocínio é da Sicredi Pioneira e Sulgás.

Durante o lançamento, o presidente da ACIC, Mauricio Boniatti, destacou a essência do festival: “Experimentem, brindem e compartilhem. O Sabores de Canela é feito de pessoas para pessoas. Esta conexão é o que faz o evento ser um sucesso“.

Reforçando a importância da iniciativa para a economia local, o presidente da Abrasel Hortênsias, Marcelo Wazlawick, afirmou que “é um evento que transforma Canela no palco da gastronomia, turismo e cultura com experiências incríveis“. Ele ressaltou que “a mistura de economia criativa com a melhor da gastronomia e uma rede de descontos valoriza ainda mais o destino”.

O prefeito Gilberto Cezar também celebrou o momento, declarando que “Canela é a cidade da gastronomia, com potencial enorme e restaurantes únicos que fazem muito sucesso entre os visitantes, demonstrando um crescimento do destino e valor agregado”.

Roteiro de Sabores: Conheça os Restaurantes e Pratos Exclusivos

O coração do festival está nos pratos criados especialmente para a ocasião. Confira a lista dos 11 restaurantes participantes e suas criações:

Capullo: Cotoletta à Milanesa

Containner Bistrot: Nhoque, Cogumelos e Pinhão

Empório Canela: Tortéi Sabores da Serra

Lá Estación – El Mejor Asado: Hamburguer El Serrano

Magnólia: Polenta Al Bosco

O Maquinista Empório Canela: Parmegiana aos Cogumelos

Panni Padaria Artesanal e Brunch: Croissant Serrano

Pappardelle Massas Finas: Nhoque de Laranja

Restaurante Galangal: Paçoca Thai

Tango Canela: La Cumparsita (canelone de costela)

Velha Bruxa: Mini Sorvete ao Forno

Rede de Descontos em Hotéis e Parques

Para proporcionar uma experiência completa, o Sabores de Canela se estende à rede hoteleira e aos parques da cidade. Durante o período do festival, os hotéis e pousadas participantes oferecerão 20% de desconto em diárias. Já os parques parceiros concederão descontos de 10% a 15% no valor do ingresso. Para aplicar o desconto basta usar o cupom SABORES2025 na compra direta no site dos hotéis e parques.

Hotéis e Pousadas Participantes:

Blumen Hotel Boutique

Estalagem Vila Suzana

Grande Hotel Canela

Hotel Cabanas Altos da Serra

Hotel Pousada do Bosque

Hotel Serra Nevada

Pousada Caliandra da Serra

Pousada Spa Solar Don Ramón

Pousada Vila 505

Vila Suzana Parque Hotel

Parques Participantes:

Alpen Park

Big Land

Bondinhos Aéreos Parques da Serra

Castelinho Caracol

Parque do Caracol

Parque Terra Mágica Florybal

Roda Canela

