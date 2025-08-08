Canela,

8 de agosto de 2025

Festival Sabores de Canela é lançado com apresentação de pratos exclusivos criados por onze restaurantes

Créditos: Divulgação Sabores de Canela.

A gastronomia da Serra Gaúcha esteve em festa na noite desta quinta-feira, 7 de agosto, com o lançamento oficial do Festival Sabores de Canela. Realizado no campus da UCS em Canela, o evento reuniu autoridades, empresários do setor e imprensa para a apresentação dos restaurantes participantes e dos pratos exclusivos que serão as estrelas da edição de 2025.  O evento de lançamento teve apoio de Jolimont, Cervejaria Farol, Salamaria e Cutelaria Família Schaulet, Queijaria Alvorada Missioneira, Panni, Magnólia e Segretti del Mago Licores. A produção cultural é de Lisiane Berti.

O Festival Sabores de Canela, que acontece de 4 a 21 de setembro, funcionará como um grande roteiro gastronômico, convidando moradores e turistas a percorrerem os estabelecimentos para degustar criações únicas, desenvolvidas especialmente para o período.

Organizado pela Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC), com o apoio da Abrasel Hortênsias, o evento se consolida como uma plataforma que une gastronomia, turismo e cultura. O patrocínio é da Sicredi Pioneira e Sulgás.

Durante o lançamento, o presidente da ACIC, Mauricio Boniatti, destacou a essência do festival: “Experimentem, brindem e compartilhem. O Sabores de Canela é feito de pessoas para pessoas. Esta conexão é o que faz o evento ser um sucesso“.

Reforçando a importância da iniciativa para a economia local, o presidente da Abrasel Hortênsias, Marcelo Wazlawick, afirmou que “é um evento que transforma Canela no palco da gastronomia, turismo e cultura com experiências incríveis“. Ele ressaltou que “a mistura de economia criativa com a melhor da gastronomia e uma rede de descontos valoriza ainda mais o destino”.

O prefeito Gilberto Cezar também celebrou o momento, declarando que “Canela é a cidade da gastronomia, com potencial enorme e restaurantes únicos que fazem muito sucesso entre os visitantes, demonstrando um crescimento do destino e valor agregado”.

Roteiro de Sabores: Conheça os Restaurantes e Pratos Exclusivos

O coração do festival está nos pratos criados especialmente para a ocasião. Confira a lista dos 11 restaurantes participantes e suas criações:

Capullo: Cotoletta à Milanesa
Containner Bistrot: Nhoque, Cogumelos e Pinhão
Empório Canela: Tortéi Sabores da Serra
Lá Estación – El Mejor Asado: Hamburguer El Serrano
Magnólia: Polenta Al Bosco
O Maquinista Empório Canela: Parmegiana aos Cogumelos
Panni Padaria Artesanal e Brunch: Croissant Serrano
Pappardelle Massas Finas: Nhoque de Laranja
Restaurante Galangal: Paçoca Thai
Tango Canela: La Cumparsita (canelone de costela)
Velha Bruxa: Mini Sorvete ao Forno

Rede de Descontos em Hotéis e Parques

Para proporcionar uma experiência completa, o Sabores de Canela se estende à rede hoteleira e aos parques da cidade. Durante o período do festival, os hotéis e pousadas participantes oferecerão 20% de desconto em diárias. Já os parques parceiros concederão descontos de 10% a 15% no valor do ingresso. Para aplicar o desconto basta usar o cupom SABORES2025 na compra direta no site dos hotéis e parques.

Hotéis e Pousadas Participantes:

  • Blumen Hotel Boutique
  • Estalagem Vila Suzana
  • Grande Hotel Canela
  • Hotel Cabanas Altos da Serra
  • Hotel Pousada do Bosque
  • Hotel Serra Nevada
  • Pousada Caliandra da Serra
  • Pousada Spa Solar Don Ramón
  • Pousada Vila 505
  • Vila Suzana Parque Hotel

Parques Participantes:

  • Alpen Park
  • Big Land
  • Bondinhos Aéreos Parques da Serra
  • Castelinho Caracol
  • Parque do Caracol
  • Parque Terra Mágica Florybal
  • Roda Canela

Serviço

  • O quê: Sabores de Canela 2025 – Festival de Gastronomia e Cultura
  • Quando: De 04 a 21 de setembro de 2025
  • Onde: Restaurantes, hotéis, pousadas e parques de Canela, Serra Gaúcha/RS
  • Realização: Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC)
  • Apoio: Abrasel Hortênsias e UCS (Campus Universitário da Região das Hortênsias)
  • Patrocínio: Sicredi Pioneira e Sulgás
  • Mais Informações: www.acicanela.com.br/sabores-de-canela

