Festival Sabores de Canela é lançado com apresentação de pratos exclusivos criados por onze restaurantes

A gastronomia da Serra Gaúcha esteve em festa na noite desta quinta-feira, 7 de agosto, com o lançamento oficial do Festival Sabores de Canela. Realizado no campus da UCS em Canela, o evento reuniu autoridades, empresários do setor e imprensa para a apresentação dos restaurantes participantes e dos pratos exclusivos que serão as estrelas da edição de 2025. O evento de lançamento teve apoio de Jolimont, Cervejaria Farol, Salamaria e Cutelaria Família Schaulet, Queijaria Alvorada Missioneira, Panni, Magnólia e Segretti del Mago Licores. A produção cultural é de Lisiane Berti.
O Festival Sabores de Canela, que acontece de 4 a 21 de setembro, funcionará como um grande roteiro gastronômico, convidando moradores e turistas a percorrerem os estabelecimentos para degustar criações únicas, desenvolvidas especialmente para o período.
Organizado pela Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC), com o apoio da Abrasel Hortênsias, o evento se consolida como uma plataforma que une gastronomia, turismo e cultura. O patrocínio é da Sicredi Pioneira e Sulgás.
Durante o lançamento, o presidente da ACIC, Mauricio Boniatti, destacou a essência do festival: “Experimentem, brindem e compartilhem. O Sabores de Canela é feito de pessoas para pessoas. Esta conexão é o que faz o evento ser um sucesso“.
Reforçando a importância da iniciativa para a economia local, o presidente da Abrasel Hortênsias, Marcelo Wazlawick, afirmou que “é um evento que transforma Canela no palco da gastronomia, turismo e cultura com experiências incríveis“. Ele ressaltou que “a mistura de economia criativa com a melhor da gastronomia e uma rede de descontos valoriza ainda mais o destino”.
O prefeito Gilberto Cezar também celebrou o momento, declarando que “Canela é a cidade da gastronomia, com potencial enorme e restaurantes únicos que fazem muito sucesso entre os visitantes, demonstrando um crescimento do destino e valor agregado”.
Roteiro de Sabores: Conheça os Restaurantes e Pratos Exclusivos
O coração do festival está nos pratos criados especialmente para a ocasião. Confira a lista dos 11 restaurantes participantes e suas criações:
Rede de Descontos em Hotéis e Parques
Para proporcionar uma experiência completa, o Sabores de Canela se estende à rede hoteleira e aos parques da cidade. Durante o período do festival, os hotéis e pousadas participantes oferecerão 20% de desconto em diárias. Já os parques parceiros concederão descontos de 10% a 15% no valor do ingresso. Para aplicar o desconto basta usar o cupom SABORES2025 na compra direta no site dos hotéis e parques.
Hotéis e Pousadas Participantes:
- Blumen Hotel Boutique
- Estalagem Vila Suzana
- Grande Hotel Canela
- Hotel Cabanas Altos da Serra
- Hotel Pousada do Bosque
- Hotel Serra Nevada
- Pousada Caliandra da Serra
- Pousada Spa Solar Don Ramón
- Pousada Vila 505
- Vila Suzana Parque Hotel
Parques Participantes:
- Alpen Park
- Big Land
- Bondinhos Aéreos Parques da Serra
- Castelinho Caracol
- Parque do Caracol
- Parque Terra Mágica Florybal
- Roda Canela
Serviço
- O quê: Sabores de Canela 2025 – Festival de Gastronomia e Cultura
- Quando: De 04 a 21 de setembro de 2025
- Onde: Restaurantes, hotéis, pousadas e parques de Canela, Serra Gaúcha/RS
- Realização: Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC)
- Apoio: Abrasel Hortênsias e UCS (Campus Universitário da Região das Hortênsias)
- Patrocínio: Sicredi Pioneira e Sulgás
- Mais Informações: www.acicanela.com.br/sabores-de-canela