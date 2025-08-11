Brigada Militar intensifica ações da Operação Elo de Proteção no Agosto Lilás

Durante todo o mês de agosto, a Brigada Militar está intensificando o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher por meio de duas frentes: a Operação Elo de Proteção e a Operação Shamar, ambas da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul.

O objetivo é prevenir e combater agressões, coibir o feminicídio e garantir mais segurança e acolhimento às vítimas. As ações incluem atividades preventivas, educativas, ostensivas e repressivas, como palestras, entrega de folders informativos, orientações à comunidade e operações de fiscalização.

Na Região das Hortênsias, o trabalho é coordenado pelo 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT), com ações em Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Nova Petrópolis e Picada Café.

Embora o combate à violência contra a mulher seja uma prioridade durante todo o ano, o Agosto Lilás reforça a conscientização, a disseminação de informações e a ampliação das medidas de proteção.

A Brigada Militar destaca que casos de violência devem ser denunciados imediatamente pelo telefone 190.