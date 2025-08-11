Canela,

12 de agosto de 2025

Anuncie

Canela recebe Fogo Simbólico da Pátria na próxima segunda-feira, dia 18 de agosto

Compartilhe:

Foto: André Fernandes/Prefeitura de Canela

A cidade de Canela recebe na próxima segunda-feira, dia 18, o Fogo Simbólico da Pátria, que será recebido às 16h25 em frente à Prefeitura Municipal pela Liga da Defesa Nacional, que realiza a 88ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria. O tema nacional neste ano será “Bicentenário do Aniversário de D. Pedro II” e o regional “Grêmio Náutico União”.

A chegada do Fogo Simbólico marca o início das atividades da Semana da Pátria em Canela, que acontecerá de 1º a 7 de setembro, com hasteamento e arriamento das bandeiras em frente à Prefeitura. A abertura oficial está marcada para o dia 1º às 9 horas, também em frente à sede do Executivo Municipal. Já o desfile cívico está marcado para o dia 7 de setembro, com início às 13h45 na Rua Felisberto Soares e Avenida Osvaldo Aranha.

Há 10 anos! O maior portal de conteúdo da Região das Hortênsias
Contato: folha@portaldafolha.com.br

© 2012 – Folha Multimídia – Editora Folha de Canela    –    Desenvolvimento: Macedo77