CFA Rico brilha em avaliação da Chapecoense e garante dois aprovados para a próxima etapa

O último sábado foi marcante para o futebol de base de Canela. A equipe do CFA Rico esteve em São Francisco de Paula para participar de uma importante avaliação da Associação Chapecoense de Futebol, um dos clubes mais tradicionais do Brasil.

Devido ao tempo chuvoso, a avaliação foi realizada na quadra de futsal, exigindo adaptação rápida dos atletas, que estão acostumados a treinar e jogar no campo. Ainda assim, os meninos mostraram raça, qualidade técnica e muito comprometimento.

As categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15 participaram desta experiência, e entre os destaques, dois nomes se sobressaíram: Arthur Guerra e Guilherme Caputo, ambos nascidos em 2016 e integrantes da categoria Sub-11. Eles chamaram a atenção do avaliador pela habilidade, disciplina e visão de jogo, conquistando a aprovação para a próxima etapa em Chapecó (SC), prevista para setembro ou outubro deste ano.

Além de defenderem o CFA Rico, Arthur e Guilherme também atuam pela Associação Esportiva Olé Futsal, onde são treinados pelo professor Augusto M. Rico, que celebrou o feito com entusiasmo:

“É uma alegria enorme ver nossos meninos alcançando conquistas como essa. Aqui no CFA Rico, sempre deixamos claro que as oportunidades são reais. Nosso trabalho é preparar cada atleta para quando a chance aparecer. Mais avaliações virão ainda este ano, e queremos que todos estejam prontos para agarrar a sua.”

Arthur Guerra Guilherme Caputo

Outros atletas também tiveram boas atuações, mostrando evolução e potencial para futuras oportunidades. O treinador reforça que, mesmo para quem não foi selecionado desta vez, cada experiência serve como aprendizado e motivação para continuar treinando com empenho.

O projeto do CFA Rico vem se consolidando como referência em formação esportiva na cidade de Canela. Com treinos regulares, participação em torneios e parcerias com avaliadores de grandes clubes, a escola oferece um ambiente que alia disciplina, respeito e desenvolvimento técnico.

Nos próximos meses, a expectativa é de participação em novas avaliações e competições, ampliando ainda mais as chances para que jovens atletas possam trilhar o caminho no futebol.

“Trabalhamos com seriedade, carinho e dedicação, sempre acreditando que o talento somado ao esforço pode levar nossos meninos muito longe. O mais importante é que eles entendam que nada vem fácil, mas com perseverança, os sonhos podem se tornar realidade”, completou Augusto.

O CFA Rico segue com as portas abertas para novos alunos que queiram fazer parte do projeto, reafirmando o compromisso de criar oportunidades reais e formar cidadãos através do esporte.