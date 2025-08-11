Mais de 60 veículos participam de blitz educativa de prevenção e combate à dengue em Canela

A blitz educativa de prevenção à dengue, realizada na manhã desta segunda-feira, dia 11, em frente à Unidade Básica de Saúde do Bairro Leodoro de Azevedo, contou com a participação de 68 veículos. A ação foi promovida pela Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Fiscalização.

Na oportunidade, os agentes de saúde e de endemias, distribuíram material informativo sobre dicas para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, Aedes Aegypti, e também sobre a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis como Hepatite, Sífilis, entre outras.

Conforme Luiz Gustavo Freitas Camargo, agente de saúde e um dos coordenadores da ação, além da blitz, a partir da tarde de hoje, os agentes iniciarão um trabalho de campo, iniciando no Bairro Leodoro de Azevedo com visitas domiciliares, com a finalidade de reduzir os criadouros de larvas do mosquito da dengue nas residências. Até sexta-feira as visitas seguirão acontecendo em outros bairros como Eugênio Ferreira e Sesi.

Durante a ação, os profissionais de saúde da UBS ofertaram testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e medição de pressão arterial nos munícipes abordados durante o evento.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela



