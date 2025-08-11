Prefeitura de Canela está com inscrições abertas para seleção pública de estagiários

O Município de Canela está com inscrições abertas até o dia 18 de agosto para interessados em estagiar no serviço público. Podem se candidatar estudantes dos níveis médio, técnico e superior, de acordo com as vagas disponibilizadas no Edital nº 25/2025, disponível na aba Publicações Legais no site da Prefeitura. A seleção será mediante prova objetiva on-line, que será aplicada no próximo dia 24, às 15 horas.

Para se inscrever, o estudante deve acessar aqui e entrar no link em que está indicado “Prefeitura Municipal de Canela”. As vagas oferecidas estão divididas em dois cursos nível médio, três cursos técnicos e 42 cursos superiores. A seleção é para o preenchimento de vagas e também cadastro de reserva.

Estudantes do ensino superior deverão, além de realizar a prova objetiva no dia 24 de agosto, enviar seus comprovantes de semestralidade que valem nota, conforme previsto no edital. O estágio oferecido é não obrigatório, remunerado. O valor da bolsa-auxílio depende do nível de ensino e carga horária, com remuneração entre R$ 504,18 e R$ 1.420,08.

Mais informações podem ser conferidas com o CIEE/RS, em Gramado, na Avenida das Hortênsias, 2040, sala 6, no Centro, e no edital disponível no site da Prefeitura de Canela e no do CIEE/RS.



