Prefeitura de Canela promove formação para gestores escolares nesta terça-feira

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, promoverá nesta terça-feira, dia 12, uma formação para os gestores escolares da rede municipal, com palestra da doutoranda em Educação pela Unisinos e professora da rede municipal de ensino de São Leopoldo, Fabiane Bitello. O tema será “Gestão escolar e legislação: desafios e responsabilidades para a garantia da qualidade educacional em Canela”. A atividade acontecerá no Espaço Sicredi da Avenida João Pessoa, com início às 18h30.

A secretária de Educação de Canela, professora Maria Gorete Rodrigues da Silva, destaca que o Município tem buscado oferecer oportunidades de qualificação para os educadores, equipes diretivas e gestores das escolas, pois a administração atual entende a importância de capacitá-los para oferecer uma educação mais qualificada. “A gestão educacional é a arte e a ciência de transformar vidas no contexto escolar”, cita a titular da Educação.

A palestrante, Fabiane Bitello, afirma que a qualidade da educação começa na gestão e que a apresentação que será trazida a Canela foi preparada pensando nos gestores escolares atuais e futuros que buscam clareza e soluções práticas para a rotina das escolas. “Vamos desmistificar a relação entre gestão escolar e legislação, discutindo as responsabilidades e os desafios diários”, informa. A educadora também é vice-presidente do Conselho Municipal de Educação de São Leopoldo, diretora estadual de Formação da Uncme-RS, vice-coordenadora da Uncme-DF e vice-presidente executiva da Uncme.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela



