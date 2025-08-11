Canela,

12 de agosto de 2025

Vereador Rodrigo Rodrigues e vice-prefeito Gilberto Tegner buscam patrocínio para o Festival Internacional de Bonecos de Canela

O vereador Rodrigo Rodrigues e o vice-prefeito Gilberto Tegner estiveram nesta segunda-feira na sede do BADESUL, em Porto Alegre, para buscar patrocínio visando a retomada do tradicional Festival Internacional de Bonecos de Canela.

Eles foram recebidos pelo presidente Khalil Sehbe, vice-presidente Flávio Lahmel, diretor de municípios Thiago Gadea e acompanhados pelo assessor do deputado estadual Eduardo Loureiro, Fabio Rolim Medeiros.

Reconhecido por atrair turistas de todo o Brasil e do exterior, o festival reúne artistas, companhias teatrais e grupos de animação que encantam o público com apresentações nas ruas e espaços culturais. Após um período sem edições, o evento volta à pauta neste ano, fortalecendo o calendário cultural e turístico da cidade.

Para Rodrigo Rodrigues, parcerias são fundamentais: “O Festival de Bonecos faz parte da identidade de Canela, promovendo arte, turismo e movimentando a economia local. Queremos garantir que essa patrimônio da cidade volte ainda mais forte”.

A expectativa é que, com apoio financeiro e empenho do poder público, as ruas e palcos de Canela voltem a receber esse espetáculo que encanta gerações.

