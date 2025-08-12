Em Canela, Constantino Orsolin lança pré-candidatura a deputado estadual

Ex-prefeito do município por três mandatos quer ser a voz da região das Hortênsias no Parlamento Gaúcho

Na presença de lideranças, apoiadores e correligionários, o ex-prefeito de Canela por três mandatos, Constantino Orsolin, oficializou a sua pré-candidatura a deputado estadual pelo MDB. O ato ocorreu na noite da última sexta-feira (08) e marca o início de uma grande construção política com o objetivo de eleger um representante da região das Hortênsias e ampliar a voz da Serra Gaúcha na Assembleia Legislativa. O movimento é apadrinhado pelo deputado federal Alceu Moreira, buscando o fortalecimento da nominata do partido para a eleição proporcional do próximo ano.

Em seu pronunciamento, Orsolin destacou o trabalho de suas gestões à frente do município, com foco na atração de grandes investimentos para o turismo local – como a Skyglass, os bondinhos aéreos e o parque da NASA –, na modernização dos espaços públicos e dos avanços históricos na área da saúde, em referência à recuperação do Hospital de Caridade e à ampliação de todas as unidades básicas.

“O debate do nosso desenvolvimento regional também precisa estar presente no Parlamento Gaúcho, de forma constante e contínua. Por isso coloco a minha experiência à disposição. É para dar voz a todos os nossos anseios, seja na saúde, segurança, turismo ou educação”, afirma o agora pré-candidato.

Orsolin também confirmou que fará dobradinha com o deputado federal Alceu Moreira, que será candidato à reeleição. “É um dos maiores e mais influentes lideres do Congresso Nacional, briga como poucos pela dignidade da agricultura familiar e da produção artesanal, tão importante para a nossa geração de emprego e renda. Será, sem dúvidas, uma grande parceria”, celebra.

Presente no lançamento, Alceu reverenciou Constantino como uma figura pública de visão e sensibilidade política: “A Canela que o mundo passou a conhecer como um dos destinos mais visitados do Brasil muito se deve a ele. Colocar teu nome à disposição é a certeza de que a Assembleia, o nosso MDB e toda a região ganharão um representante gigante! Estaremos juntos nessa bela e próspera caminhada”, declara.

Quem é Constantino Orsolin

Nascido no Morro da Guabiroba, em Encantando, Constantino Orsolin tem 72 anos e é professor de carreira. Lecionou, como também foi vice-diretor e diretor, por 27 anos, da Escola Estadual de Educação Básica Neusa Mari Pacheco, no bairro Canelinha, em Canela.

Com uma gestão respaldada pela comunidade escolar e referência para todo o município, foi candidato a prefeito, elegendo-se pela primeira vez em 2008. Foi eleito novamente em 2016 e reeleito em 2020, proporcionando grandes transformações para Canela, como a criação de seis parques de lazer; a construção de cinco ginásios esportivos, dez quadras poliesportivas e três loteamentos populares; além da atração de diversos investimentos internacionais e que alavancaram o turismo da cidade.

É casado com Adriani Marta, pai do Ismael e avô de dois meninos: Vicente e Frederico. Seu irmão, Baixinho Orsolin, é o atual vice-prefeito de Encantado.