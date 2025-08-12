Falando Sério | Pão de Judá

www.tvmenorah.com.br/blogdatvmenorah​​

Salmo 119:105 diz que a Palavra é luz para o caminho. Quando ouvimos ou meditamos na Palavra de Deus, ela nos ilumina e nos mostra onde estamos diferentes da vontade do Pai. Não podemos ficar omissos; temos que orar e clamar pela ajuda de Cristo para nos adequarmos ao padrão divino. Há um espírito de engano que nos diz que tal palavra é perfeita para tal pessoa. Jesus disse que o inimigo é mentiroso e pai da mentira, que ele se disfarça até de anjo de luz para enganar (leia em João 10:10 e em 2Coríntios 11:14).

Se Deus permite que ouçamos ou leiamos, a Palavra é para nós. Se nos endurecermos, Ele providenciará circunstâncias para que vejamos o que é preciso mudar. O Pai ama os filhos e os corrige para que fiquem no padrão divino. Como Cristo levará para Suas Bodas quem está sujo e não tem um comportamento santificado? Devemos nos adequar ao Senhor!

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Oração Confissão de pecados

Pai Celeste, eu Te louvo pela graça que recebi através do Senhor Jesus Cristo. Eu me regozijo na vitória que Tu me forneceste para viver acima do pecado e do fracasso. Eu me apresento diante de Ti em confissão e para implorar a Tua misericórdia sobre os meus próprios pecados e os pecados da Tua Igreja, que é o Teu corpo.

Pai, em nome de Jesus Cristo, venho em Tua presença para confessar, e rejeitar e não tolerar mais a ação dos espíritos de engano, de lascívia, de apostasia e de avareza. Pai, em nome de Jesus Cristo, peço que Tu venhas tirar todo o fermento religioso e farisaico, os ensinamentos humanos, a mentira e as ideias próprias do meu interior. Vem operar através da Tua Palavra, e que eu possa exaltá-La. Eu reconheço que a Tua Palavra é o único caminho, a única verdade e a única vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro a Ti para que eu tenha disciplina, responsabilidade, limites, ordem, liderança e organização. Que eu venha ter interesse pelos outros, ajudando e orando. Pai, em nome de Jesus Cristo, peço-Te que toda vez que eu for ensinar, ministrar ou pregar a Tua Palavra, que isto seja feito com vida e revelação, sem interferência do ego.

Pai, ajuda-me a assumir minha posição de membro do Corpo de Cristo, com interesse pela obra de Deus e com responsabilidade. Peço-Te tudo isso Senhor e Te agradeço, vem concluir a obra que Tu iniciaste, Senhor, em minha vida e na vida dos meus irmãos. Glorifico e exalto o Teu nome, pois o Teu nome é santo, santo, santo. Em nome do Senhor Jesus.

Amém.