Feira Canela + Verde acontecerá neste sábado no Espaço Canela Rural

Após o sucesso da Feira Canela + Verde durante a Festa Colonial, as ações ambientais voltarão a acontecer no Espaço Canela Rural, na parte externa do Centro de Feiras. O evento promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo terá mais uma edição neste sábado, 16 de agosto, das 9 às 13 horas.

Entre as atrações: a distribuição de mudas de árvores nativas, adubo orgânico, recolhimento de resíduos eletrônicos, comercialização de produtos dos agricultores locais, feira de artesanato e espaço kids. Além da Feira de Adoção de animais, promovida pelo Centro Municipal de Proteção aos Animais (Cempra). “Estamos retornando à área externa do Centro de Feiras, espaço que proporciona uma boa integração das nossas atividades ecológicas com a comunidade e visitantes”, destaca o biólogo Alékos Elefthérios, um dos organizadores do evento.

A Feira Canela + Verde voltará a dividir o local com a Feira Ecológica e Cultural de Canela.



