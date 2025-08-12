Pet Center celebra 30 anos com evento especial

O próximo sábado, 16, será o ponto alto das comemorações pelos 30 anos da Pet Center, clínica veterinária que é referência na região quando o assunto é cuidado, amor e respeito aos animais.

Para celebrar essa trajetória de dedicação, a data contará com uma programação especial: feirinha de adoção de cães e gatos, brinquedos infláveis para as crianças, amostras grátis de ração e mimos preparados para tutores e pets. Será um dia para toda a família aproveitar, visitar a clínica e participar dessa festa que celebra não apenas três décadas de história, mas também a relação de confiança construída com a comunidade.

Fundada em agosto de 1995 pelo médico veterinário Leonel Lucena, a Pet Center nasceu com a missão de oferecer atendimento de qualidade, tecnologia de ponta e atenção individualizada para cães e gatos. Desde então, vem crescendo de forma sólida. Hoje, a clínica conta também com a dedicação e o profissionalismo das médicas veterinárias Sophia Lucena e Natalia Gross, que, junto com Leonel, garantem um atendimento completo, humanizado e comprometido com a saúde e o bem-estar animal.

Durante todo o mês de agosto, a Pet Center promove feiras de adoção, já que a preocupação com animais abandonados e que se sofrem maus tratos é constante, e a tradicional campanha de vacinação contra a raiva, reforçando seu papel de responsabilidade social e de promoção da saúde pública. Os animais adotados nas feiras, que ocorrem em todos os sábados de agosto, recebem castração gratuita e vermífugo, garantindo um início de vida mais saudável e responsável junto às novas famílias. As ações contam com o apoio do Centro Municipal de Proteção Animal – Cempra e da Associação Amor sem Raça, que levam seus pets para adoção em datas alternadas.

O evento de aniversário no dia 16 marca um momento especial dessa programação, mas as atividades continuam. Nos sábados 23 e 30 de agosto, a campanha de vacinação e as feirinhas de adoção seguirão acontecendo, oferecendo novas oportunidades para quem deseja adotar um animal e manter a vacinação do seu pet em dia.

Ao longo desses 30 anos, a Pet Center já participou de milhares de histórias de carinho, recuperação e amizade entre humanos e animais. Mais do que uma clínica veterinária, é um espaço onde cada pet é tratado como parte da família.

Mais informações pelo telefone/WhatsApp (54) 3282-9363.