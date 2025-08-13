Agosto Dourado: Canela realiza atividades para incentivar a amamentação

Rodas de conversa e encontros dos grupos de gestantes abordam o tema



A Prefeitura de Canela se uniu à campanha Agosto Dourado, de incentivo à amamentação. Para isso, a Secretaria de Saúde está promovendo atividades voltadas às gestantes e puérperas, com a finalidade de estimular que as futuras e recentes mamães priorizem o aleitamento materno e recebam as informações necessárias para garantir uma amamentação tranquila.

A primeira atividade programada começou na terça-feira, dia 12, na unidade básica de saúde do bairro São Luiz, onde estão sendo realizados bate-papos na sala de espera. A atividade se repetirá em todas as terças de agosto. As conversas acontecem às 10h e irão tratar da amamentação.

No dia 27 de agosto, quarta-feira, está programada uma roda de conversa no Espaço Sicredi da avenida João Pessoa, para a qual são convidadas gestantes, puérperas (mulheres que tiveram filhos há até 45 dias) e lactantes. O encontro será às 14h30 e envolverá enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais para falar sobre aleitamento, direitos das gestantes, sentimentos e mudanças de humor na gravidez, entre outros temas.

Por fim, no dia 29, às 14h, a equipe da UBS São Luiz também falará sobre a amamentação durante o encontro do grupo de puérperas e gestantes.

As atividades são gratuitas e abertas à comunidade, mas direcionados especialmente às mulheres que pretendem amamentar seus filhos ou que já estão amamentando.

Texto: Adriana Rabassa