Bairro Canelinha recebe ação “bota-fora” neste sábado, dia 16

O próximo bairro a receber as ações socioambientais do programa Ecocidadania da Prefeitura de Canela já foi definido: será o Canelinha, que já neste sábado, dia 16, receberá o bota-fora de resíduos eletrônicos e volumosos a partir das 8 horas. O recolhimento começará pela Rua Presidente João Goulart e se estenderá no restante da localidade, conforme cronograma, podendo continuar nos dias seguintes em caso de necessidade.

A Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo esclarece que os materiais inservíveis deverão ser colocados na rua, em frente às casas, apenas no dia do bota-fora. Podem ser descartados itens eletrônicos como televisores, rádios, computadores e demais periféricos; e resíduos volumosos, como sofá, geladeira, fogão, roupeiros, eletrodomésticos em geral.

O cronograma de recolhimento terá o seguinte roteiro:

Rua Presidente João Goulart

Av. Cônego João Marchesi

Rua Pinheiro Machado

Rua Patrício Zini

Rua Olindo Savi

Rua Rui Ramos

Rua Homero Pacheco

Rua Santa Catarina

Rua Nossa Senhora do Carmo

Rua Travessa Bandeira

Rua Alfredo Félix Angeli

Rua Hermann Otto Frotz Beck

Rua Egon Irgfrid Jung

Rua João Azevedo

Rua Hermes Fagundes Prux

Rua Estevão José Pereira

As ações do projeto socioambiental ligado ao programa Ecocidadania começaram pelos bairros Santa Marta, São José e Dante, e agora chegam também ao Canelinha, com o objetivo de retirar das ruas o lixo descartado irregularmente, conscientizar as comunidades e atuar diretamente em situações como a procriação desordenada de animais errantes. Mais bairros devem receber o projeto nos próximos meses.



Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela

