Canela celebra o Dia Estadual do Patrimônio Cultural neste sábado

No próximo sábado, dia 16 de agosto, às 10 horas, o Espaço Nydia Guimarães será o cenário de uma manhã especial em comemoração ao Dia Estadual do Patrimônio Cultural. A celebração será dedicada à memória e à importância do Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Canela, evento que marcou gerações e projetou a cidade no cenário cultural internacional.

A programação é gratuita e promovida pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (SMTC), por meio do Departamento de Cultura, e contará com a exibição de um documentário repleto de imagens e histórias do festival, um bate-papo com artistas e organizadores para compartilhar memórias e bastidores, além de uma exposição de bonecos que já encantou o público em diferentes edições.

“Mais do que um evento, é uma oportunidade de revisitar a magia que transformou Canela em palco para a arte, fortalecendo o vínculo da comunidade com seu patrimônio cultural”, diz Sabrina Manara de Sá, diretora do Departamento de Cultura. O Espaço Nydia Guimarães está localizado na Rua Danton Corrêa da Silva, 746 – Centro de Canela.