Festuris projeta o futuro do turismo com destaque a inovação e exclusividade

Com o tema “Reimaginando o Amanhã”, a 37ª edição é lançada oficialmente. Evento ocorre em Gramado de 6 a 9 de novembro

A 37ª edição do Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado foi oficialmente lançada nesta terça-feira (12), em evento realizado no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. O lançamento foi embalado por uma apresentação da Orquestra de Harpistas Cambará. Com o tema “Reimaginando o Amanhã”, o Festuris 2025 acontecerá de 6 a 9 de novembro, no Serra Park, em Gramado, reunindo negócios, conteúdo de alto nível e conexões estratégicas.

Com mais de três décadas de história, o Festuris Gramado mantém a missão de conectar marcas, destinos e pessoas, consolidando-se como a feira de negócios turísticos mais efetiva das Américas. Em 2024, a feira reuniu mais de 15 mil profissionais, 2.700 marcas expositoras e 53 destinos internacionais, movimentando cerca de R$ 480 milhões em negócios. A expectativa para 2025 é superar esses números. Com 98% de aprovação do público, o evento destaca-se também pelos oito palcos de conteúdo e pelo forte alcance na mídia, com mais de 500 profissionais de imprensa credenciados.

Em 2025, o Festuris comemora os 10 anos do Espaço Luxury, área exclusiva dedicada às marcas e experiências voltadas ao turismo de alto padrão. Consolidado como referência no setor, o ambiente reúne anualmente nomes nacionais e internacionais, promovendo networking qualificado, ativações sensoriais e curadoria de tendências.

“A cada edição, buscamos entregar mais resultados para o mercado. O Festuris é reconhecido como um ambiente estratégico de negócios, onde decisões importantes são tomadas e parcerias são firmadas. Em 2025, esperamos ampliar ainda mais esse impacto, conectando profissionais de alto nível em um ambiente propício para gerar oportunidades concretas”, afirma Eduardo Zorzanello, CEO do Festuris.

O lançamento contou com a presença de autoridades, empresários do setor turístico e profissionais da imprensa. Estiveram presentes o secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini; o deputado estadual Joel Wilhelm; a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Simone Stulp; a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos de Porto Alegre, Fernanda Barth; o prefeito em exercício de Gramado, Luia Barbacovi; o presidente da Câmara de Vereadores de Gramado, Ike Koetz; e a vice-presidente administrativa da Abav/RS, Rita Vasconcelos. O evento também foi prestigiado pelo cônsul-geral da Itália no Rio Grande do Sul, Valerio Caruso.

Resgate de identidade turística

O Projeto Hortênsias, iniciativa que visa resgatar a identidade do turismo gramadense com foco no fortalecimento da hospitalidade local, foi apresentado na cerimônia. Inspirado na flor-símbolo da cidade, o projeto tem apelo cultural e educacional e prevê, a partir de 2026, atividades nas escolas gramadenses. Estudantes serão convidados a participar de ações como palestras, visitas técnicas e encontros com empresários do setor, reforçando o papel do turismo como motor econômico, social e cultural da região.

“A hortênsia representa muito mais do que beleza para Gramado. Ela simboliza o início de uma transformação, quando a cidade começou a se posicionar como destino turístico. Com o projeto, queremos transmitir esse legado às futuras gerações, envolvendo as escolas, a comunidade e os empreendedores locais”, destaca Marta Rossi, CEO do Festuris.

Daiane dos Santos, Luiz Felipe Pondé e Luiz Candreva no palco do Meeting Festuris

Além da feira de negócios, o evento tem programação de conteúdo com o Meeting Festuris, nas manhãs de 7 e 8 de novembro. Entre os palestrantes confirmados estão nomes de destaque no esporte, filosofia e inovação: Daiane dos Santos, Luiz Felipe Pondé e Luiz Candreva.

Campeã mundial de ginástica artística, Daiane dos Santos é comentarista influenciadora esportiva, embaixadora da ONU Mulheres e idealizadora do projeto social Brasileirinhos, que promove o desenvolvimento infantil por meio do esporte.

Luiz Felipe Pondé é doutor em Filosofia pela Universidade de Paris e pela USP, pós-doutor pela Universidade de Tel Aviv, colunista da Folha de S.Paulo, comentarista do Jornal da Cultura e diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC-SP.

Já Luiz Candreva é uma das maiores referências em inovação e transformação digital do Brasil. Head de Inovação da Ayoo, colunista da CNN Brasil e da rádio CBN, também atua como professor na Fundação Dom Cabral, HSM e StartSe.

O Meeting Festuris é aberto ao público geral mediante inscrição. O primeiro lote já está disponível até 30 de setembro pelo site oficial do evento.

Festuris 2025

Data: 6 a 9 de novembro

Local: Serra Park – Gramado (RS)

Inscrições: www.festurisgramado.com/meeting

Texto: Daiana Balardin | Agência Critério

