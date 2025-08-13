Ingressos para o Aquece Oktober da 36ª Oktoberfest de Igrejinha já estão à venda

Marcado para o dia 18 de outubro, evento terá 9 horas de chopp pilsen liberado e shows exclusivos

A partir desta segunda-feira (11), o público já pode garantir lugar no Aquece Oktober, tradicional festa open bar que abre o primeiro sábado da programação da 36ª Oktoberfest de Igrejinha. Nesta edição, o evento será realizado no dia 18 de outubro e promete uma série de novidades, além de 9 horas de chopp Eisenbahn pilsen liberado. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos pelo site: www.oktoberfest.org.br.

Promovido em parceria entre a Oktoberfest de Igrejinha e a Barca Produtora, a atração acontece no Ginásio da Oktoberfest, que receberá estrutura de palco exclusiva, climatização e banheiros masculinos e femininos. “Desde a primeira edição, nosso objetivo é entregar a melhor experiência possível. Percebemos que o público está cada vez mais exigente e, por isso, estamos trabalhando para que este ano seja ainda mais especial”, afirma o sócio e diretor de produção e relacionamento da Barca, Jefferson Aguiar.

Para isso, a programação começa às 15h e segue até a meia-noite, somando 9 horas de chopp Eisenbahn pilsen liberado. Além da bebida, o evento terá atrações musicais e um bar adicional para venda de água, refrigerantes, caipirinhas e drinks. “Todos os anos buscamos inovar. As novidades desta edição serão anunciadas ao longo da divulgação da programação, com o objetivo de surpreender o público”, adianta Aguiar.

Com valor inicial de R$240,00, os ingressos estão disponíveis em lotes no site da Eleven Tickets. Assim como nas edições anteriores, a expectativa é que as primeiras unidades se esgotem rapidamente. “Nos anos anteriores, os primeiros lotes esgotaram rapidamente. Por isso, reforçamos a importância de garantir o ingresso já na abertura das vendas”, destaca o diretor de produção.

Cada ingresso dá direito a um kit com pulseira de acesso, camiseta, caneco e tirante, sendo necessário escolher o tamanho da camiseta no ato da compra. A entrada também garante acesso ao Parque da Oktoberfest e à programação oficial do dia. A retirada dos kits será no dia 11 de outubro, em local a ser divulgado.

O Aquece Oktober é restrito a maiores de 18 anos, completados até 18 de outubro de 2025. Autorizações e documentos de emancipação não serão aceitos. Mais informações estão disponíveis no site oficial.

SERVIÇO

Evento: 36ª Oktoberfest de Igrejinha

Data: 17 a 26 de outubro de 2025

Local: Parque de Eventos Almiro Grings (Rua Arlindo Geis 255, Igrejinha/RS)

Ingressos: disponíveis através do site oficial www.oktoberfest.org.br. Ingresso de acesso individual, válido para um único dia. Lotes sujeitos a disponibilidade de ingressos.

1º lote Arena: Sextas-feiras (17 e 24/10) – R$ 36,00 | Sábados (18 e 25/10) – R$ 25,00| Domingos (19 e 26/10) – R$ 36,00

2º lote Arena: Sextas-feiras (17 e 24/10) – R$ 47,00 | Sábados (18 e 25/10) – R$ 34,00| Domingos (19 e 26/10) – R$ 47,00

3º lote Arena: Sextas-feiras (17 e 24/10) – R$ 58,00 | Sábados (18 e 25/10) – R$ 42,00| Domingos (19 e 26/10) – R$ 58,00

Patrocínio: Eisenbahn, Coca-Cola, Piccadilly, Calçados Beira Rio, Usaflex, Sicoob, Bibi, Tacosola, Tintas Killing e Voltec

Apoio: Prefeitura Municipal de Igrejinha

Mais informações: através do site oficial www.oktoberfest.org.br e das redes sociais