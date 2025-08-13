Operação Poste Limpo chega aos bairros e retira mais uma tonelada de fios inativos

Durante a 6ª etapa da Operação Poste Limpo, realizada na manhã desta terça-feira, dia 5, foi retirada mais uma tonelada de fios inativos dos postes, desta vez no bairro São Lucas, em Canela. A ação aconteceu na Rua Adalberto Wortmann,

Conforme o diretor de fiscalização, Márcio Sauer Dias, nesta etapa a limpeza foi realizada em aproximadamente 800 metros da via, que era uma das mais congestionadas por fios inoperantes nos postes, proporcionando melhor visibilidade e segurança para os moradores.

A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Fiscalização, em parceria com a RGE e operadoras de internet da região.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela



