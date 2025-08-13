Polícia Civil de Canela prende mais um autor de homicídio

A Polícia Civil de Canela informa que, na manhã desta quarta-feira (13), foi cumprida mais uma prisão preventiva referente à morte de Jairo Ferle, ocorrida no município de Canela.

Conforme apurado, a vítima, Jairo Ferle, de 43 anos, foi assassinada no dia 03 de julho, por volta das 04h46, na Rua dos Ciprestes, Bairro São Lucas, Canela. Na ocasião, Ferle foi alvejado por disparos de arma de fogo no interior de uma residência, sendo o crime praticado por suspeitos que fugiram do local logo após os fatos.

O investigado, que possui antecedentes policiais e cumpria prisão domiciliar, foi capturado pela equipe da Delegacia de Polícia de Canela na cidade de Viamão/RS. Ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Canela, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O Delegado Vladimir Medeiros informa que, em relação à morte de Jairo Ferle, policiais civis da Seção de Investigação já haviam prendido outros dois suspeitos em ação ocorrida dia 07 de julho na capital.

A Delegacia de Polícia de Canela destaca que este é mais um avanço nas investigações sobre o homicídio de Jairo Ferle. Além deste crime, a Polícia Civil apura três homicídios praticados em julho na cidade, já tendo efetuado diversas prisões ao longo das últimas semanas, demonstrando atuação firme no combate aos crimes graves na região.

O Delegado Vladimir Medeiros declarou que “todos os crimes graves praticados em Canela estão recebendo resposta firme de nossa equipe. O compromisso da Polícia Civil é com a elucidação de cada caso e com a prisão de todos os suspeitos envolvidos em homicídios e demais delitos que abalam a tranquilidade da comunidade. As investigações continuam e outras ações já estão em andamento, inclusive em relação às lideranças, mesmo que dentro do sistema prisional.”