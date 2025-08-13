Prefeito Gilberto assina termo para dar início à revitalização do Campo do Tatu, no bairro Santa Marta

Foi assinado pelo prefeito de Canela, Gilberto Cezar, e pelo vice-prefeito Gilberto Tegner, o termo de início das obras do Campo do Tatu, no bairro Santa Marta, nesta terça-feira, dia 12. Com isso, a localidade poderá contar com um complexo esportivo renovado e revitalizado pela Prefeitura de Canela, que recentemente concluiu a licitação para contratar a empresa que realizará as obras no local. Os recursos para as melhorias no Campo do Tatu são resultados da habilitação do município no programa Avançar no Esporte do Governo do Estado, o que garantiu o repasse de R$ 500 mil para o projeto. A vencedora do certame foi a empresa LCE Construtora Ltda.

Com a contrapartida do Município, o projeto total prevê um investimento de R$ 770 mil. O terreno está situado no quadrilátero entre as ruas do Campo, Alfredo Fritz e da Igreja. Será feita a renovação da quadra de futebol e de vôlei de areia, construídos banheiros, playground e pista de caminhada. No total, o novo espaço será entregue à comunidade com mais de 5,2 mil m² de área total para uso.

Em janeiro deste ano, o prefeito Gilberto Cezar já havia anunciado a habilitação do município no programa Avançar no Esporte, o que agora se efetiva com a definição da empresa que estará à frente da obra.

Na assinatura da ordem de início das obras, nesta terça, o chefe do Executivo canelense ainda reforçou a importância do investimento no bairro Santa Marta, em conjunto a outros projetos que estão sendo e serão executados, como as melhorias realizadas na Escola Noeli Azevedo e no ginásio, e destacou que valorizar esta área de esporte é dar chance e oportunidades aos jovens e crianças da cidade. “O bairro Santa Marta merece este cuidado. Mas, agora, é importante que a comunidade também auxilie no zelo dele. Educação e esporte são os caminhos para uma sociedade melhor”, afirma Gilberto Cezar.

No projeto estão contempladas a pintura dos alambrados que fecham o campo e a troca das telas de proteção, plantio de grama na parte destinada ao futebol e áreas de jardinagem, colocação de uma nova camada de areia na quadra de vôlei, além da substituição do cercamento do local. Também será feito novo sistema de drenagem e escoamento pluvial no terreno.