Prefeitura de Canela realizará ação de prevenção à saúde no bairro Ulisses de Abreu neste sábado

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Saúde, realizará uma ação de prevenção à saúde e combate à dengue neste sábado, dia 16, em frente à Escola Municipal Cônego João Marchesi, no bairro Ulisses de Abreu. A atividade acontecerá das 8h30 ao meio-dia e será coordenada pela equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro São Luiz.

Na ocasião serão disponibilizadas vacinas para a realização da atualização do calendário vacinal para todas idades. Além da realização de testes rápidos para prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), avaliação bucal e um espaço para vacinação dos pets contra a raiva.

Também haverá entrega de material educativo para a conscientização da população sobre o combate ao mosquito da dengue.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela



