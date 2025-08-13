Simpósio “Canela no enfrentamento à violência doméstica” acontecerá em setembro

Com o objetivo de reforçar a conscientização e combate à violência contra a mulher, a Casa Vitória, com o apoio da Prefeitura de Canela, realizará o simpósio “Canela no enfrentamento à violência doméstica”. O evento acontecerá no dia 2 de setembro, a partir das 9 horas, na sede do Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica).

Entre os destaques do encontro, o depoimento virtual de Maria da Penha, mulher em que a Lei foi inspirada. E a exibição do documentário “Eu, Dona de Mim”, produzido em Canela, contendo depoimentos de mulheres que sofreram violência doméstica.

Conforme a coordenadora da Casa Vitória, Manoela Negrelli Heidrich, o evento é aberto ao público, mas tem vagas limitadas. Os interessados podem realizar a inscrição neste link.

PROGRAMAÇÃO

9h Abertura

9h20 Implantação da Casa Vitória – Coordenadora Manoela Negrelli A. Heidrich

10h Exibição Documentário “Eu, Dona de Mim”

11h Roda de Conversa – Psicóloga – Denize Kochi

12h – 14h Intervalo Almoço

14h10 Uma história de superação – Lizena Pimentel, enfermeira e escritora

15h A luta pela efetiva igualdade de gênero – Juíza Simone Chalela

16h Maria da Penha, uma história de vida – Maria da Penha (fundadora do IMP) (ao vivo virtual)

17h Encerramento