Todo Dia Tem Arte entra na fase  final levando cultura para todos os cantos

O projeto Todo Dia Tem Arte, que já realizou oficinas e apresentações de teatro de bonecos em diversos bairros e instituições de Canela, chega à sua fase final com novas atividades, mantendo o propósito de aproximar a comunidade das artes de forma gratuita.

Em agosto, mês do folclore, no dia 21, o projeto apresentará o espetáculo “A Lenda do Boi Bumbá”, encenado com bonecos, levando de maneira lúdica um pouco dessa rica lenda brasileira e suas variações regionais. A apresentação será destinada aos alunos da Escola Municipal João Alfredo, no bairro Sesi. O espetáculo estreou em 2021 na Temporada de Inverno de Canela e, no ano seguinte, integrou a programação do Festival Internacional do Folclore de Nova Petrópolis.

No dia 29, será a vez do espetáculo “João Jiló”, com o Grupo TIA, de Canoas. A montagem utiliza diversas linguagens cênicas, como atores, bonecos de luva e vara, além de música ao vivo. Este é o trabalho mais antigo do grupo, que em 2025 completa 20 anos de atividades. A peça valoriza a sustentabilidade e incentiva a interação das crianças. Ao final, há um momento de reflexão, convidando todos a pensar e agir na construção de um mundo mais sustentável. O espetáculo já foi assistido por mais de 100 mil crianças no Rio Grande do Sul e, em Canela, será apresentado no Centro Social Padre Franco, no bairro Santa Marta.

Oficina Pochoir com daiene Cliquet – foto Cesar Cliquet

Em setembro, o projeto chegará à APAE Canela com o espetáculo “É Hora de Dormir”, no qual a boneca Anelise apronta mil sapequices para tentar conseguir dormir, garantindo diversão para os pequenos.

Encerrando a programação, em outubro, mês dedicado à pessoa idosa, será realizada uma oficina de pintura em tecido para as senhoras do Oasis Santa Ângela. A atividade será conduzida pela artesã e produtora do projeto, Daiene Cliquet, e permitirá que cada participante customize seu pano de copa com a técnica conhecida como pochoir, que utiliza um molde vazado (stencil) para a aplicação da tinta.

Desde o seu início até a ação no Oásis Santa Ângela, o projeto atingirá mais de 1000 pessoas, entre oficinas e apresentações para as diversas faixas etárias, tudo de forma gratuita, cumprindo o propósito da Cia Daiene Cliquet Artes da democratização do acesso a arte para diversos bairros e instituições na cidade de Canela.

A lenda do Boi Bumbá – foto Rafael Cavalli

O Todo Dia Tem Arte – Canela, concebido e produzido por Daiene Cliquet Artes, projeto financiado pela PNAB – Política Nacional Aldir Blanc, com apoio da Prefeitura Municipal de Canela, Departamento de Cultura Canela, com realização do Ministério da Cultura, Governo Federal do Brasil.