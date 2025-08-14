Amserra promove workshop sobre Inteligência Artificial para servidores municipais

A AMSERRA promoveu, no dia 14 de agosto, o workshop “Explorando a Inteligência Artificial”, reunindo cerca de 50 servidores de municípios que compõem a associação. A proposta foi aprofundar o conhecimento sobre a tecnologia e estimular a compreensão de suas aplicações práticas, especialmente voltadas para a realidade e os desafios da gestão pública.

A capacitação teve duração de seis horas e foi ministrada por Guilherme Bertoni Machado, mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), especialista em ferramentas de IA e sócio da Getsdone Soluções Educacionais. Reconhecido pela experiência na concepção e condução de experiências de aprendizagem, Machado estruturou o conteúdo para aliar teoria e prática, garantindo que os participantes não apenas compreendessem os conceitos fundamentais da Inteligência Artificial, mas também vivenciassem sua aplicação de forma imediata.

Na parte da manhã, a programação abordou tópicos como conceito e funcionamento da IA, suas potencialidades e tendências de uso em diferentes setores, incluindo cases voltados ao serviço público. À tarde, o foco esteve na aplicação prática: os servidores tiveram a oportunidade de interagir com ferramentas de Inteligência Artificial, realizar demonstrações, explorar funcionalidades e avaliar a utilidade dessas soluções no dia a dia de suas funções.

O formato do workshop foi planejado para ser altamente participativo, com dinâmicas em grupo, discussões orientadas e resolução de problemas reais. Divididos em equipes, os participantes foram desafiados a propor ideias de aplicação da IA em seus próprios contextos de trabalho, levando em conta as necessidades e limitações de seus municípios. Ao final, apresentaram essas propostas para todos os presentes, recebendo feedback construtivo tanto do palestrante quanto dos colegas.

Além das demonstrações e debates, houve um momento de reflexão sobre como a tecnologia pode contribuir para melhorar processos internos, aumentar a eficiência dos serviços e gerar soluções inovadoras para demandas da comunidade. Machado enfatizou que, quando aplicada com propósito e planejamento, a Inteligência Artificial tem potencial para se tornar um instrumento transformador na gestão pública, promovendo resultados mais rápidos, eficientes e de qualidade.

A iniciativa da AMSERRA reforça o compromisso da entidade em oferecer oportunidades de capacitação que atendam às demandas atuais dos municípios e preparem os servidores para os desafios do futuro. O workshop também evidenciou a importância de manter a atualização constante e de fomentar o uso consciente da tecnologia como ferramenta de apoio à tomada de decisões.