Após 15 anos, Canela terá nova UBS no bairro Leodoro de Azevedo com mais de R$ 2 mi em investimentos

Prefeito Gilberto Cezar assinou o termo de início da obra nesta quarta-feira

Depois de 15 anos, Canela vai ganhar uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS). A construção do novo posto será no bairro Leodoro de Azevedo, ao lado do Parque do Sesi. O termo de início das obras da UBS Dr. Esmeraldo Mendes Pereira foi assinado na tarde desta quarta-feira, dia 13, pelo prefeito de Canela, Gilberto Cezar, que esteve acompanhado no ato pelo secretário de Saúde, Jean Spall, servidores da pasta e representantes da empresa vencedora da licitação, Doltevi Construtora Ltda.

Além de atender moradores do bairro Leodoro de Azevedo, a construção atenderá também os residentes na região do Sesi, Palace Hotel, parte do Eugênio Ferreira e Chacrão. O projeto do novo posto de saúde seguirá o modelo de UBS porte II do Ministério da Saúde e terá área total de 632,98 m², entre espaços para atendimentos, acolhimento e serviços administrativos. No total, serão investidos R$ 2.336.493,97, parte em recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal e, também, contrapartida do Município.

O prefeito Gilberto Cezar destaca que o investimento feito para a construção da nova unidade, somado a outros na saúde, totalizam mais de R$ 10 milhões para qualificar os atendimentos nessa área no município. “O último posto de saúde construído em Canela foi há 15 anos, faz muito tempo, e a nossa cidade cresceu e precisa de mais estrutura para comportar a atual necessidade de moradores e visitantes. Então, com essa nova unidade de saúde, vamos deixar a rede mais robusta. É um momento muito importante e um marco para a saúde da nossa cidade”, garante.

Durante a assinatura que oficializou a contratação da empresa que estará à frente do projeto, o chefe do Executivo canelense reforçou o compromisso da atual administração para garantir que esse novo posto de saúde seja erguido e colocado em funcionamento. “A equipe do posto da Leodoro já estava atendendo em um ônibus na rua, pois o prédio não tem mais salas suficientes, e agora teremos uma unidade com mais de 600 m², onde nós vamos colocar mais profissionais para atender melhor a comunidade”, disse.

De acordo com o cronograma, a previsão é de que as obras tenham duração de nove meses. Atualmente, os moradores do Leodoro de Azevedo são atendidos em um prédio que funciona ao lado da Escola de Educação Infantil Professor Sylvio Hoffmann. Conforme o secretário de Saúde, Jean Spall, com a construção da unidade, o antigo prédio será reformado e absorvido pelo educandário. “A intenção da administração municipal é proporcionar um espaço próprio para a equipe de saúde da UBS, para atender os usuários em espaços renovados, confortáveis e de qualidade”, destaca o secretário.

SALA LILÁS: ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

O novo prédio contará com espaços renovados, mais confortáveis e sustentáveis, distribuídos em mais de 500 m² de área útil, sendo divididos em núcleos com salas para recepção, acolhimento, amamentação, procedimentos, assistência farmacêutica, e consultas multiprofissionais, ginecológicas e odontológicas. A estrutura também contará com uma novidade: a Sala Lilás, dedicada às vítimas de violência doméstica, para que sejam acolhidas e atendidas em um lugar especializado.

Abrigará duas unidades de atendimento geral e também odontológico. Nesse padrão II, o prédio estará alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, sendo contemplado com ventilação e iluminação naturais e instalações com baixo consumo energético, entre outras especificações.



Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela