Autoridades prestigiam 2º Encontro da Memória de Canela

Evento continua hoje e amanhã, com três painéis a cada dia

As presenças do prefeito Gilberto Cezar, do vice-prefeito Gilberto Tegner, da secretária municipal de Educação, Maria Gorete, de três vereadores, do diretor o Campus Hortênsias da Universidade de Caxias do Sul, Gilberto Hummes e do presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Fernando Andrade Alves demonstram o reconhecimento e a compreensão do papel do Memorial Canela no resguardo da história municipal. A manifestação é do presidente da Associação de Desenvolvimento e Preservação da Memória e Cultura de Canela (Memorial Canela), Paulo Drechsler, referindo-se à cerimônia de abertura do 2º Encontro da Memória de Canela, realizada na noite de 13 de agosto, no Espaço Sicredi João Pessoa. O evento prossegue nestes dias 14 e 15, sempre a partir das 18h30, no mesmo local.

Ao saudar as autoridades e a maciça presença à primeira noite dos debates, Drechsler defendeu o envolvimento da comunidade na preservação da sua história e da história municipal. O prefeito manifestou-se em apoio ao movimento e disse que sua gestão reconhece e valoriza a cultura. Drechsler pediu às autoridades presentes apoio para que o Memorial conquiste um espaço físico próprio, para recolhimento e apresentação de acervo aos canelenses e aos visitantes.

Em reconhecimento à expressiva representação da Câmara Municipal de Canela à abertura do 2º Encontro, foi aberto na programação um espaço às manifestações de Adi José Denardi Junior, Graziela Hoffmann e Rodrigo Rodrigues. Os três garantiram reconhecer a importância das iniciativas do Memorial e lembraram a lacuna que ocorre em Canela, município que em dezembro próximo completará 81 anos de emancipação e ainda não dispõe de um museu histórico nem de um arquivo público.

O vice-prefeito Tegner participou, na sequência, de um painel com seus antecessores Carmen Seibt, Jorge Emílio Brusius, João Carlos Wender e Paulo Tomasini. Foi um momento de fortes emoções, com cada participante revelando as características de sua gestão e, no conjunto, identificando uma linha de evolução das funções ao longo do tempo. O segundo e último painel, sob o título “Memória Viva”, teve Norli Norberto Jahn falando do quase centenário Clube Serrano (do qual foi servidor, atleta e dirigente, estando na sua presidência há mais duas décadas e meia); Ana Glenda Viezzer, sobre o ambiente cultural de Canela e o tradicionalista José Araújo sobre o CTG Querência, que em 2025 completa 71 anos de existência.

A primeira noite do 2º Encontro teve uma apresentação musical, a cargo do Conjunto Musisul e uma homenagem ao detentor do principal acervo histórico sobre Canela: Antônio Olmiro dos Reis. E ainda as exposições “Canela através das lentes”, de Cezar Augusto Nerys de Oliveira e “Visões de Canela”, de Marcos Enor Zimmermann. Hoje (14) e amanhã (15/08), outros três painéis por dia darão sequência ao evento realizado pelo Memorial.

Jornalista (Luiz Antônio) Nikão Duarte, assessoria de imprensa (voluntária)/4429-RS, 51 98413-8028