Canela: Creas promove encontro de fortalecimento da rede de proteção para mulheres vítimas de violência

A Prefeitura de Canela, por meio do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), em parceria com a Casa Vitória, realizará o 1º Encontro de Fortalecimento da Rede de Proteção para mulheres vítimas de violência. O evento acontecerá no dia 21 de agosto, a partir das 9 horas, no Espaço Sicredi.

A abertura do evento contará com a presença da secretária da Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, Carmen Seibt. Entre os destaques da programação, palestras e o painel: “Falas de superação”, com a convidada Terezinha Teodoro.

PROGRAMAÇÃO

9h – Abertura Oficial – secretária Carmen Seibt

9h15 – Conhecendo o trabalho do Creas – com o psicólogo Danlei Michaelsen

9h30 – Conhecendo o trabalho da Casa Vitória – por Manoela Negrelli

9h45 – Reflexões sobre os 5 tipos de violência doméstica – com a assistente social Magda Canassa e a psicóloga Denise Zagonel

10h45 – Painel: Falas de superação – com a convidada Terezinha Teodoro

11h – Encerramento

