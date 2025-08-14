Prefeitura de Canela, Presídio e Governo do Estado discutem criação de equipe de saúde prisional

Está em discussão a instalação de uma equipe de saúde para atuar diretamente no Presídio Estadual de Canela, visando o atendimento efetivo e contínuo dos apenados, de forma que não precisem se deslocar até uma unidade de saúde. O assunto foi pauta de encontro nessa terça-feira, dia 12, entre representantes da Prefeitura Municipal, Presídio, Secretaria Estadual da Saúde e 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. A reunião foi realizada na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Canela.

Conforme o titular da Saúde em Canela, Jean Spall, o foco principal dessa reunião de instituições foi a captação de recursos para a implantação de uma equipe de saúde prisional, que garantirá assistência adequada aos apenados e fortalecerá a política de saúde no sistema prisional. “A criação de uma equipe de saúde prisional trará benefícios diretos para a segurança da população canelense, uma vez que reduzirá significativamente a necessidade de deslocamento dos detentos para atendimento nas Unidades de Saúde, diminuindo a circulação externa e otimizando o uso dos recursos municipais”, destacou.

Essa cooperação entre Prefeitura, Estado e Sistema Prisional também busca a celebração de termos de parceria que permitam que os apenados atuem como mão de obra na revitalização das unidades de saúde do município, em troca de redução das penas, conforme previsto em lei.

O resultado da reunião será agora encaminhado aos setores competentes e, se aprovado, se iniciará a fase de captação dos recursos.

Participaram do encontro o secretário de Saúde de Canela, Jean Spall; o diretor do Presídio Estadual de Canela, Rômulo Tomazini; Paula Carvalho, responsável pela Divisão de Saúde da Susepe; Jaqueline Grandi, coordenadora técnica da 7ª região penitenciária; demais servidores do Presídio e representantes da Secretaria Estadual da Saúde.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela

