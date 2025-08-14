Recuperação do expediente do feriadão do Dia da Consciência Negra é transferida para o próximo sábado, 23

A administração municipal de Canela alterou a recuperação de expediente que estava prevista para este sábado, dia 16, relativa ao feriadão do dia 21 de novembro, sequência do feriado da Consciência Negra. A mudança é determinada por decreto, sendo transferido o expediente para o próximo sábado, 23, no mesmo formato antes informado: serviço interno das 7h às 13h e atendimento ao público das 8h às 12h, em turno único.

A alteração na data de recuperação do expediente acontece em razão de um desligamento de luz programado, para obras nas imediações do Paço Municipal, que afetará os sistemas informatizados da Prefeitura de Canela e demais repartições conectadas.

A mudança não será aplicada somente para a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura, que manterá expediente neste sábado, 16.