Rodrigo Santoro, Edson Celulari, Falabella, Denise Fraga e outros oito artistas serão eternizados na Calçada da Fama de Gramado em 2025

O Festival de Cinema de Gramado se prepara para uma de suas mais tradicionais e concorridas ações: a cerimônia da Calçada da Fama. A partir desta sexta-feira, 15 de agosto, a cidade serrana eternizará a contribuição de 12 novos nomes do cinema e da teledramaturgia brasileira, cujas mãos e assinaturas ficarão imortalizadas na principal avenida da cidade. A iniciativa, que foi retomada em 2022 após um hiato de 16 anos, é resultado da parceria entre a Gramadotur, autarquia organizadora do evento, e a Wert Estada & Co., incorporadora que patrocina e realiza a homenagem.

Desde o seu retorno, mais de 30 artistas já foram eternizados, unindo-se a nomes históricos como Eva Wilma e Antônio Fagundes. A nova leva de homenageados de 2025 promete ser um dos destaques do festival, trazendo à tona a importância de talentos que marcaram gerações e continuam a influenciar a cultura nacional.

As placas com as mãos e assinaturas são inseridas e fixadas na calçada em frente ao Palácio dos Festivais e ao longo da Avenida Borges de Medeiros, tornando-se uma atração permanente para os visitantes.

O ponto alto é o momento em que os artistas passam pelo Tapete Vermelho do Festival de Cinema e param no Espaço Wert para a cerimônia de colocação das mãos e assinaturas nas placas.

Para Giovani Ghisleni, CEO da Wert Estada & Co. e do Wert Banking, a Calçada da Fama representa um tributo à cultura nacional. “Nossa parceria com o Festival de Cinema é a forma que encontramos de honrar a arte, que é um pilar fundamental da nossa sociedade. Celebrar esses talentos, que tanto nos inspiram e emocionam, é eternizar a nossa própria história. A Calçada da Fama é um tributo a um legado cultural que nos engrandece como sociedade”, afirma Ghisleni.

Programação das Homenagens

Confira a agenda completa das cerimônias, que acontecerão durante a 53ª edição do Festival:

Sexta-feira, 15/08 – 17h40: Rodrigo Santoro

Rodrigo Santoro Sábado, 16/08 – 19h30: Bruna Linzmeyer e Ícaro Silva

Bruna Linzmeyer e Ícaro Silva Domingo, 17/08 – 17h: Camila Morgado, Edson Celulari e Isabel Fillardis

Camila Morgado, Edson Celulari e Isabel Fillardis Segunda-feira, 18/08 – 17h: Miguel Falabella, Malu Galli, Daniele Winits e Eduardo Moscovis

Miguel Falabella, Malu Galli, Daniele Winits e Eduardo Moscovis Terça-feira, 19/08 – 17h: Marcélia Cartaxo

Marcélia Cartaxo Quarta-feira, 20/08 – 17h: Denise Fraga

*Podem ocorrer alterações sem aviso prévio de acordo com a agenda dos artistas.

A cada ano, a Calçada da Fama de Gramado se expande, transformando a cidade em um verdadeiro museu a céu aberto e conectando o público com as maiores referências do audiovisual brasileiro.