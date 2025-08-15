3ª International Week da UCS amplia percepções sobre a cultura estrangeira

Evento que inicia-se neste sábado, dia 16, e segue entre os dias 18 e 22 de agosto, oferece centenas de atividades

A partir deste sábado, dia 16, a Universidade de Caxias do Sul torna-se o destino ideal para quem deseja aprender ou praticar diferentes idiomas e vivenciar costumes de outras nações. É quando começa a programação da 3ª International Week, evento já consolidado no calendário acadêmico da UCS por valorizar a diversidade cultural e promover a internacionalização. Até o dia 22 serão realizadas centenas de atividades abertas à comunidade, entre palestras, oficinas de idiomas e gastronomia, apresentações e exposições culturais (cinema, música e dança), jogos e brincadeiras interativas. As atividades serão realizadas no Campus-Sede e nos campi de Bento Gonçalves, Canela, Nova Prata e São Sebastião do Caí. Confira a agenda completa aqui.

A programação da 3ª International Week começa às 14h de sábado no UCS Cinema, no Campus-Sede, com uma sessão especial de curtas-metragens premiados nos principais festivais internacionais. Serão exibidos filmes da Áustria, África do Sul, Coréia do Sul, Austrália e Peru. A entrada é gratuita.

A abertura oficial ocorre na segunda-feira, dia 18, às 12h30min, no Centro de Convivência, com o hasteamento da bandeira da International Week e as boas-vindas do vice-reitor, Asdrubal Falavigna, responsável pela área de internacionalização na UCS. É ele quem contextualiza essa terceira edição: “Estamos mais profissionais em relação à primeira, em 2023. Antecipamos os preparativos para o evento e assim conquistamos maior adesão de alunos e professores para as dinâmicas em sala de aula. Ampliamos e diversificamos ainda mais a programação, com atividades que vão desde orientações para o mercado de trabalho no Exterior a experiências gastronômicas. É um evento que vai além do incentivo à prática de outros idiomas, pois propõe o entendimento de hábitos, costumes e processos culturais e mercadológicos internacionais”.

Também na segunda-feira, a partir das 19h, no UCS Teatro, ocorre o espetáculo cênico-musical alusivo ao sesquicentenário da imigração italiana no Rio Grande do Sul, uma parceria da UCS com o Consulado Geral da Itália no Rio Grande do Sul – haverá transmissão on-line no canal da UCS no Youtube. A participação presencial de cônsules e pesquisadores, inclusive, é outro diferencial da 3ª International Week, com representantes da Itália, Suíça, Alemanha e México, apresentando as principais palestras temáticas. Entre elas está a aula magna do curso de Direito na quarta-feira, dia 20, com o economista e sociólogo mexicano Enrique Leff, que na ocasião receberá da UCS o título Doutor Honoris Causa.

Novas visões de mundo

O programa de internacionalização da UCS ocorre por meio de parcerias com instituições de outros países, oportunizando intercâmbios, aulas com temas globais e projetos com estudantes e professores estrangeiros. “O objetivo é ampliar a visão de mundo, aperfeiçoando a formação intelectual e profissional dos acadêmicos e preparando-os para os desafios em um mercado cada vez mais internacional”, destaca Falavigna.

O primeiro movimento institucional de internacionalização da Universidade ocorreu em meados de 1995. Desde então, a UCS já ultrapassou a marca de 10 mil pessoas enviadas ao exterior e recebidas, entre estudantes e docentes, em iniciativas de mobilidade acadêmica. Atualmente, o Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional (PMAI) mantém intercâmbio com 88 instituições em 26 países.

Atualize seu passaporte e participe!

– Apresentações de dança e shows musicais

– Pratos típicos de diferentes países (nos restaurantes e bares sediados no Campus-Sede)

– Oficinas gastronômicas

– Global Quiz – charadas sobre a cultura estrangeira

– Jogos interativos

– Distribuição de brindes

– Visitas guiadas pelo campus, narradas em outras línguas

– Oficinas de idiomas

– Minifeiras com a participação de agências de viagem e intercâmbio

– Workshops, debates e palestras relacionando a internacionalização com diferentes áreas do conhecimento

– Presença de cônsules e pesquisadores estrangeiros

– Orientações sobre viagens ao Exterior e mercado internacional

Serviço

O que: 3ª International Week da Universidade de Caxias do Sul

Quando: dia 16 e entre os dias 18 e 22 de agosto

Onde: Campus-Sede e nos campi Bento, Canela, Nova Prata e São Sebastião do Caí

Quanto: as atividades são gratuitas, mas algumas exigem inscrições prévias – saiba mais aqui!