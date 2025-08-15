Canela retoma atrações culturais

Festival Internacional de Teatro de Bonecos já tem data; Festa Nacional da Música pode retornar à cidade. Revelações feitas no 2º Encontro da Memória

Canela voltará a ter o Festival Internacional de Teatro de Bonecos, de 9 a 12 de outubro deste ano, e poderá sediar novamente a retomada da Festa Nacional da Música. A certeza e a possibilidade foram anunciadas na noite de quinta-feira, dia 14, durante painel sobre a cultura, realizado no 2º Encontro da Memória de Canela.

A 32ª edição do Teatro de Bonecos, que representa uma retomada após interrupção iniciada no período de pandemia, está em fase de elaboração da programação, com atrações nacionais e internacionais já confirmadas, conforme anunciou Marina Meimes Gil, curadora do festival desde o seu início, na década 1980. Sua participação no 2º Encontro teve exatamente este tema.

Rosângela Oliveira, que trabalhou junto ao promotor Fernando Vieira em toda a trajetória da Festa Nacional do Disco, posteriormente rebatizada para Festa da Música e também integrou o painel sobre cultura, revelou a possibilidade de um possível retorno do evento a Canela – neste caso, concorrendo com o município de Bento Gonçalves.

O painel teve também a participação de Yolanda Pütten Rigotto, sobre o Festival da Serra, que movimentou a cidade e a região nos anos 1960 e divulgou as atrações de Canela como destino turístico e natural, alcançando repercussão nacional e internacional. Nas suas apresentações, as três historiaram as trajetórias de cada uma dessas iniciativas e de sua ampla contribuição social e econômica para o município. A secretária municipal de Turismo e Cultura, Kenia Jaeger, esteve presente à segunda noite do 2º Encontro, assistindo a toda a programação.

Dois outros painéis abordaram os temas “Canela na Educação”, com Zuleica de Lima Bertolucci e Antônio Olmiro dos Reis; e “Canela e Patrimônio”, com Rosana Oppitz, Marcelo Wasen Veeck e Márcio Cavalli, neste que foi o segundo dia do 2º Encontro da Memória – a encerrar-se na noite desta sexta-feira, com duas palestras e dois painéis.

HOJE – O primeiro palestrante desta sexta-feira é o diretor de Memória e Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Hahn e o segundo, o especialista em patrimônio, Jorge Luís Stocker Junior. Os painéis têm por tema “Canela Hoje”, com Adriane Broker Boeira, Peterson Secco e Marco Aurélio Alves; e “Canela Amanhã”, com os arquitetos e urbanistas Márcio Ribas e Graziele Demeneghi.

O Encontro com a Memória é uma iniciativa do Memorial Canela, nome abreviado da Associação de Desenvolvimento e Preservação da Memória e Cultura de Canela, organização privada e independente, criada há menos de três anos.

