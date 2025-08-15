Mudança no comando da Secretaria de Obras de Canela

Saída de José Vellinho Pinto abre caminho para possível ascensão do adjunto César Prux

A Secretaria de Obras, considerada uma das mais eficientes neste primeiro ano da gestão PSDB/PDT, enfrenta uma mudança significativa. O secretário José Vellinho Pinto pediu exoneração do cargo de forma irrevogável, segundo fontes próximas ao governo. Ex-prefeito e ex-vereador, Vellinho deixa a pasta após um período marcado por ritmo intenso e entregas que conquistaram boa parte da comunidade.

Ao lado do adjunto César Prux, considerado seu braço direito, Vellinho conduziu a secretaria com agilidade e eficiência, o que gerou reconhecimento e aprovação popular. Sua saída surpreendeu e deixou um sentimento de frustração entre integrantes do PDT.

Com a saída, o nome mais cotado para assumir o comando é o do próprio adjunto César Prux. Situação semelhante ocorreu quando Rafael Carniel deixou a Secretaria de Turismo e sua adjunta, Kênia Jaegger, assumiu o cargo e ganhou projeção. A questão agora é saber se o prefeito Gilberto Cézar e o PDT seguirão a mesma linha de decisão.

César já vem se destacando pela presteza e pela habilidade em lidar com uma pasta marcada por defasagem de pessoal e sucateamento de máquinas. Os próximos dias devem definir se ele permanecerá interinamente ou será efetivado no comando da Secretaria de Obras.

Seguimos acompanhando os desdobramentos.