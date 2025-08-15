Presidente da Câmara recebe Prefeito para entrega do Plano Plurianual

Na manhã desta sexta-feira, 15, o Presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Felipe Caputo, recebeu em seu gabinete o Prefeito Gilberto Cézar, que realizou oficialmente a entrega do PPA – Plano Plurianual. O Secretário de Gestão Pública, Ismael Viezze, e o Secretário Adjunto de Governo, Jaison Remonti, acompanharam o prefeito na reunião.

O documento, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração municipal para os próximos quatro anos, seguirá agora para tramitação na Casa Legislativa, onde será analisado, debatido e posteriormente votado pelos vereadores.

Caputo destacou a importância do PPA como ferramenta essencial para o planejamento e desenvolvimento do município: “O Plano Plurianual orienta as ações e investimentos da Prefeitura, garantindo que as políticas públicas sigam um rumo claro e com responsabilidade. Agora, cabe ao Legislativo estudar o documento com atenção, ouvindo a comunidade e contribuindo para que ele atenda às necessidades da população”, ressaltou.

O Prefeito Gilberto Cézar enfatizou que o PPA foi elaborado com base nas demandas e prioridades apontadas pela gestão e pela sociedade: “Este é um instrumento de planejamento fundamental para que possamos avançar de forma organizada e eficiente. Esperamos contar com o apoio e o diálogo dos vereadores para que o plano seja aperfeiçoado e aprovado”, afirmou.

A partir da entrega, a Câmara dará início ao processo de tramitação, que inclui análise pelas comissões e possibilidade de participação popular, garantindo transparência e democracia na construção do futuro de Canela.