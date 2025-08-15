Canela,

15 de agosto de 2025

Programa Inverno Gaúcho: turno estendido na UBS Central é prorrogado até 24 de setembro

Foto: Izaque Santos/Prefeitura de Canela

Com o objetivo de oferecer um atendimento mais amplo à população que precisa de atendimento após o horário comercial, especificamente no inverno, onde há um grande índice de doenças respiratórias, a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Saúde, prorrogou o atendimento estendido na Unidade Básica de Saúde (UBS) Central até o dia 24 de setembro. O serviço seguirá funcionando nas segundas, terças e quartas-feiras das 17 às 20 horas.

O Programa Inverno Gaúcho tem como finalidade agilizar o acolhimento de pacientes sintomáticos respiratórios, evitando a superlotação do Hospital de Caridade de Canela (HCC), especialmente por casos que podem ser resolvidos no nível da atenção primária. “Por notarmos a grande procura no atendimento neste horário, optamos por estender esta ação até setembro, para proporcionar mais saúde e qualidade de vida à população”, destaca Jean Spall, secretário de Saúde.
Além dos atendimentos clínicos, nas quartas-feiras também tem atendimento na Sala de Vacina.

