Vereador Rodrigo Rodrigues promove encontro com Secretário de Cultura do RS para fortalecer o tradicionalismo em Canela

Na última sexta-feira, 15 de agosto de 2025, o Parque de Rodeios do Saiqui foi palco de um encontro que reafirmou o compromisso de Canela com a valorização da cultura e das tradições gaúchas. A convite do vereador Rodrigo Rodrigues, o Secretário de Cultura do Rio Grande do Sul, Eduardo Loureiro, esteve no município para participar de uma reunião-almoço com representantes do CTG Querência e dos Piquetes de Laçadores de Canela.

O momento foi marcado por um diálogo aberto sobre políticas públicas e investimentos voltados ao tradicionalismo, com destaque para o Programa Avançar Tchê, iniciativa inédita do Governo do Estado que destina R$ 17,7 milhões ao fomento cultural. Entre as ações apresentadas, estão:

Edital Prêmio Tradicionalismo Gaúcho (21/2025) – R$ 16 milhões para contemplar 550 entidades tradicionalistas, com prêmios de R$ 40 mil ou R$ 20 mil, voltados à manutenção e ampliação de infraestrutura, aquisição de indumentária, instrumentos e apoio a eventos campeiros.

Edital Invernadas Culturais (22/2025) – R$ 1,675 milhão para 35 entidades filiadas ao MTG desenvolverem oficinas de danças, música, artesanato, gastronomia, indumentária, poesia e jogos campeiros, garantindo cerca de R$ 47,8 mil por entidade para remuneração de oficineiros ao longo de 10 meses.

O vereador Rodrigo Rodrigues ressaltou a importância da presença do secretário e o impacto positivo dos editais para entidades localizadas em todos os rincões do Estado.

“Esse investimento é um marco histórico para fortalecer nossa tradição e manter viva a chama da cultura gaúcha. É fundamental que Canela esteja conectada a esses programas e que nossas entidades aproveitem essas oportunidades”, afirmou.

O encontro também foi uma oportunidade para estreitar laços entre o poder público estadual e as entidades culturais locais, fortalecendo a união em prol da preservação e do desenvolvimento do tradicionalismo.