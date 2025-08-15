Vereadores participam da formatura de 350 alunos no PROERD em Canela

Na noite de quinta-feira, 14 , o Teatro Municipal de Canela foi palco de uma solenidade emocionante: a formatura de 350 alunos do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), promovida pela Brigada Militar, marcando o encerramento das atividades do primeiro semestre de 2025.

Sob a condução dedicada do soldado Jeferson, instrutor do PROERD, o programa foi aplicado em 12 escolas da rede municipal, estadual e particular, abrangendo 16 turmas de 5º ano. A iniciativa enfatiza o diálogo, a escuta ativa e a formação de valores desde cedo.

Destaques da cerimônia

• Juramento coletivo: os alunos, diante de familiares, professores e autoridades, prometeram dizer “não” às drogas e à violência.

• Entrega de certificados, medalhas e o mascote do programa, o tradicional leão de pelúcia.

• Premiação em bicicletas aos alunos que escreveram as melhores redações, celebrando a criatividade e o empenho ￼.

• A Major Cláudia Maldaner, em sua fala, ressaltou o PROERD como “um investimento na vida, na segurança e no futuro das nossas crianças”, destacando a importância de formar cidadãos conscientes.

A solenidade contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Felipe Caputo, e dos vereadores Cabo Antônio, Nene Abreu, Rodrigo Rodrigues e Adir Denardi, cujo apoio institucional conferiu ainda mais relevância ao evento. A participação ativa dessas lideranças reforça o compromisso do Legislativo com iniciativas de prevenção, educação e cidadania — fundamentais para o bem-estar das famílias canelenses e para o fortalecimento da comunidade.