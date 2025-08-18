Brigada Militar prende trio por porte ilegal de arma e tráfico de drogas em Canela

Na tarde da última sexta-feira (15/08), a Brigada Militar prendeu em flagrante três indivíduos, de 26, 27 e 31 anos, todos com antecedentes criminais, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes.

A ação iniciou após a abordagem de um homem que estava dentro de um veículo, portando um revólver calibre .38, devidamente municiado. Em ato contínuo, os policiais militares visualizaram um homem e uma mulher em um pátio próximo. Durante a revista, foi localizada uma mochila contendo drogas já fracionadas e prontas para a comercialização, entre elas maconha, cocaína e comprimidos de ecstasy.

Diante dos fatos, os três receberam voz de prisão e foram conduzidos ao presídio, onde permanecem à disposição da Justiça.