Canela presente no 34º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde

Com o objetivo de fortalecer e qualificar os serviços nas áreas de saúde mental, atenção primária, vigilância em saúde, saúde bucal e média complexidade, a equipe da Secretaria de Saúde de Canela marcou presença no 34º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (COSEMS/RS), que aconteceu de 6 à 8 de agosto em Gramado.

Conforme o secretário titular da pasta, Jean Spall, o evento proporcionou momentos de aprendizado, troca de experiências e integração com profissionais e gestores de todo o Estado, além do aprimoramento das políticas públicas de saúde. “Essas melhorias contribuirão diretamente para uma melhor qualidade dos serviços de saúde prestados aos cidadãos”, ressalta.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela

