Canela,

19 de agosto de 2025

Anuncie

Prefeito Gilberto Cezar nomeia César Prux secretário de Obras de Canela

Compartilhe:

Foto: Divulgação

César Prux da Silva foi nomeado como secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura de Canela nesta segunda-feira, dia 18, pelo prefeito Gilberto Cezar. Prux ocupava o cargo de adjunto da pasta e vinha desenvolvendo um trabalho de liderança ativa frente à equipe. “É um nome que apresentou competência técnica e responsabilidade para assumir os desafios que esta Secretaria tão importante tem em nosso governo”, atesta o prefeito.

César Prux afirma que a nomeação é uma grande responsabilidade. “Sei da importância desse trabalho para o desenvolvimento da nossa cidade e para melhorar a vida das pessoas. Com muito empenho, dedicação e transparência quero contribuir para que cada obra seja sinônimo de progresso, cuidado e resultado positivo para a comunidade”, declara.

César é graduando em Gestão Pública e possui ampla experiência como supervisor.

Há 10 anos! O maior portal de conteúdo da Região das Hortênsias
Contato: folha@portaldafolha.com.br

© 2012 – Folha Multimídia – Editora Folha de Canela    –    Desenvolvimento: Macedo77