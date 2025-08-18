Prefeito Gilberto Cezar nomeia César Prux secretário de Obras de Canela

César Prux da Silva foi nomeado como secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura de Canela nesta segunda-feira, dia 18, pelo prefeito Gilberto Cezar. Prux ocupava o cargo de adjunto da pasta e vinha desenvolvendo um trabalho de liderança ativa frente à equipe. “É um nome que apresentou competência técnica e responsabilidade para assumir os desafios que esta Secretaria tão importante tem em nosso governo”, atesta o prefeito.

César Prux afirma que a nomeação é uma grande responsabilidade. “Sei da importância desse trabalho para o desenvolvimento da nossa cidade e para melhorar a vida das pessoas. Com muito empenho, dedicação e transparência quero contribuir para que cada obra seja sinônimo de progresso, cuidado e resultado positivo para a comunidade”, declara.

César é graduando em Gestão Pública e possui ampla experiência como supervisor.