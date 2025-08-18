Primeira ação do “Bota-Fora” no bairro Canelinha recolhe 1,7 tonelada de resíduos

Três caçambas de caminhão, ou seja, cerca de 1,7 tonelada de resíduos, foram recolhidas na primeira ação “Bota-Fora” realizada no bairro Canelinha. A atividade, desenvolvida pela Prefeitura de Canela, por meio do Departamento de Coleta Seletiva da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, aconteceu no sábado, dia 16. A iniciativa integra o programa Ecocidadania, desenvolvido pelo Executivo Municipal.

Na ocasião, foram coletados resíduos eletrônicos que foram destinados à Cooperativa de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis da Região das Hortênsias (COOCAMARH). Os rejeitos, como móveis e utilidades inservíveis, são enviados ao aterro sanitário em São Leopoldo.

O próximo “Bota-Fora” já tem data para acontecer: será no dia 13 de setembro nos bairros São Lucas e Mariana. Além do Canelinha, a atividade já passou pelos bairros Santa Marta, São José e Dante.