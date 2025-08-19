Balé Folclórico Origens será atração cultural na comemoração dos 10 anos do curso de Direito da Faccat

O Balé Folclórico Origens, de Sapiranga, será a atração cultural da celebração pelos 10 anos do curso de Direito das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat). A apresentação ocorrerá na noite de 29 de agosto, no palco do Centro de Eventos, durante o jantar festivo que reunirá acadêmicos, professores, egressos e convidados em um momento de confraternização e integração.

Em julho deste ano, o grupo foi premiado em um importante festival de dança realizado na Turquia. Reconhecido como patrimônio cultural de Sapiranga desde 1994, por meio da Lei Municipal nº 2.008, o Balé Origens conta com um grupo formado por dançarinos com idades entre 15 e 35 anos.

Dez anos de excelência no curso de Direito da Faccat

Segundo o coordenador do curso, o professor Dr. José Alcides Renner, ao longo da última década, a graduação em Direito da Faccat tem alcançado importantes conquistas. Entre elas, destaca-se o Selo OAB Recomenda, concedido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aos melhores cursos do país com base em rigorosos critérios de avaliação. “Apenas 11 dos 195 cursos de Direito no Rio Grande do Sul possuem esse selo de qualidade”, ressalta o professor Renner.

Além disso, o curso tem nota máxima na avaliação do Ministério da Educação (MEC), formando profissionais altamente qualificados.

Texto: Claucia F da Silva/Faccat