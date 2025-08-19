Canela recebe trator para reforçar Departamento de Agricultura



O vice-prefeito de Canela, Gilberto Tegner, recebeu em nome do executivo municipal, nesta segunda-feira, dia 18, um trator destinado ao Município pelo deputado federal Danrlei (PSD). O ato de recebimento aconteceu em Porto Alegre, na presença do coordenador administrativo e superintendente substituto da Superintendência Federal de Agricultura (SFA/RS/MAPA), José Ricardo Cunha.

Também estiveram na agenda na capital gaúcha o diretor do Departamento de Agricultura de Canela, Guilherme Rasche Lohmann, e o vereador Merlin Jone Wulff, do PSD. “Esse equipamento chega para reforçar o trabalho no campo, apoiar nossos agricultores e contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. Tenho certeza de que será muito bem utilizado e trará grandes benefícios para a agricultura familiar, ajudando a fortalecer a produção local”, destaca Tegner.

O prefeito Gilberto Cezar também celebrou a conquista: “Esse trator é resultado de uma série de articulações visando o progresso de Canela e faz parte das várias ações que estamos desenvolvendo para fortalecer a agricultura em Canela, apoiando nossos produtores e valorizando a produção local. Agradecemos e celebramos mais essa conquista”, conclui o prefeito.