Fogo Simbólico da Pátria chega a Canela e dá início às festividades da Independência do Brasil

O espírito cívico se instalou em Canela nesta segunda-feira, dia 18, com a chegada da centelha trazida pela comitiva da 88ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria. Uma cerimônia foi realizada em frente à Prefeitura Municipal no final da tarde, com a entrega da chama ao vice-prefeito Gilberto Tegner, que acendeu a pira representando o prefeito Gilberto Cezar. O Fogo Simbólico ficará no Paço Municipal até o dia 7 de setembro, quando será repassado aos tradicionalistas do CTG Querência, e se fundirá à centelha trazida pelos cavalarianos, por ocasião do evento de Geração e Distribuição da Chama Crioula 2025 no Rio Grande do Sul, realizada em Caxias do Sul neste ano.

Na cerimônia, o vice-prefeito Gilberto Tegner destacou a importância daquele momento para a cidade e a formação cívica dos jovens, relembrando que representa a coragem e o orgulho do povo brasileiro. Citando versos do poeta gaúcho Jaime Caetano Braun, o vice-prefeito afirmou que “o fogo simbólico é a continuidade da tradição e o compromisso de cada geração em manter viva a nossa história”.

O responsável pela comitiva da Liga de Defesa Nacional, comandante do Eixo Metropolitano Márcio Hemmig, também se manifestou no ato cívico, concluindo sua fala com a história da criação da Chama Crioula, originada no Fogo Simbólico da Pátria. “É nosso dever zelar por esse fogo, que representa a essência do nosso povo”, afirmou.

A Corrida do Fogo Simbólico é realizada pela Liga de Defesa Nacional, que faz o transporte até os municípios, para realização das festividades em homenagem à Independência do Brasil. A comitiva foi escoltada pela Brigada Militar. Secretários municipais, representantes da 27ª Região Tradicionalistas, vereadores, professores e a comunidade canelense se fizeram presentes na cerimônia.

