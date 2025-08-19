Inscrições abertas para o curso de Corte e Costura 2025/2: uma oportunidade de aprendizado, renda e bem-estar

Curso de Corte e Costura será realizado na Faccat, em Taquara, com inscrições até 20 de agosto

Estão abertas até o dia 20 de agosto as inscrições para o curso de extensão Moda: Corte e Costura – 2025/2, promovido pelo Curso de Design da Faccat. Com carga horária de 83 horas, as aulas acontecerão entre 25 de agosto e 25 de novembro, às segundas e terças-feiras, no Atelier de Moda, sala D107, com turmas disponíveis à tarde (14h às 17h) e à noite (19h15 às 22h15).

Voltado para profissionais e estudantes de Moda, Design, além de pessoas interessadas em empreender ou simplesmente aprender a costurar, o curso tem atraído alunos com os mais diversos objetivos: desde a busca por uma nova fonte de renda até o desejo de explorar a criatividade e encontrar um refúgio para o estresse do dia a dia.

As aulas serão ministradas por dois profissionais experientes na área. A professora Natália Forte atua com vestuário, calçados, bolsas e acessórios, além de manter um ateliê criativo próprio. Já o professor Giovanni Modica é alfaiate artesanal, especialista em roupas sob medida, mestre em Desenvolvimento Regional e pós-graduado em modelagem.

Texto e fotos: Claucia F da Silva/Faccat



